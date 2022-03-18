1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Türk Yıldızları'nın gösterisi törene damga vurdu! | Video

Son dakika haberi: Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan simgelerin köprüsü Çanakkale 1915 bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açıldı. 2023 metre ile dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olma özelliği taşıyan Çanakkale 1915 Köprüsü ile Gelibolu'dan Çanakkale'ye 6 dakikada ulaşım sağlayacak. Bu dev eser ile birlikte Asya ile Avrupa denizin üstünden dördüncü kez kavuşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak bu alanda ilk sıraya yerleşti." dedi. Köprünün fiyatının 200 lira olarak belirlendiğini dile getiren Başkan Erdoğan, köprüden geçişlerin ilk bir hafta ücretsiz olacağı müjdesini de verdi.