Haberler Gündem Haberleri İstanbul Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı! Karadeniz girişinde mayın bulunmuştu
Giriş Tarihi: 26.3.2022 15:34 Son Güncelleme: 26.3.2022 15:46

İstanbul Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı! Karadeniz girişinde mayın bulunmuştu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı! Karadeniz girişinde mayın bulunmuştu

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde mayına benzetilen cisim için Milli Savunma Bakanlığı Sualtı Savunma Timleri (SAS) tarafından müdahalede bulunuldu. Boğaz çift yönlü gemi trafiğe kapatıldıktan sonra mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından helikopter destekli olarak emniyete alınıp etkisiz hâle getirmek amacıyla Anadolu Feneri açıklarına götürüldü. Mayının taşınmasından 6 saat sonra Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklaması sonrasında İstanbul Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır" denildi.

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti.

MAYIN EMNİYETE ALINDIKTAN 6 SAAT SONRA BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE AÇILDI

Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların da fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Milli Savunma Bakanlığı Sualtı Savunma Timleri (SAS) tarafından müdahalede bulunulduktan sonra İstanbul Boğazı çift taraflı olarak gemi trafiğine kapatılmıştı. Sabah saat 09.30'dan itibaren saat 15:20'ye kadar kapalı olan Boğaz Trafiği Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından saat 15.20 itibariyle tekrar gemi trafiğine açıldığını duyurdu.

MAYIN ARAMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sarıyer-Garipçe açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından mayın arama çalışmaları gerçekleştirildi. İstanbul Boğazı girişinde Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan biri olduğu tahmin edilen bir cisim görüldü.

Balıkçılar tarafından bulunan cisim, Sarıyer-Garipçe açıklarında bulundu. Eski tip olduğu belirlenen mayın. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri tarafından incelemeye alındı.

Boğaz girişinde mayın görülmesinin ardından sahil güvenlik ekipleri ve Deniz Kuvvetleri ekipleri; Sarıyer, Garipçe ve Anadolu Feneri açıklarında arama çalışmaları gerçekleştirdi.

Arama çalışmalarına askeri helikopter de havadan destek verdi. Yapılan kontrollü arama çalışmaları, havadan görüntülendi.

SON DAKİKA: Boğaz’da mayın alarmı! İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

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İstanbul Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı! Karadeniz girişinde mayın bulunmuştu
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