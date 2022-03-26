İstanbul Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı! Karadeniz girişinde mayın bulunmuştu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır" denildi.
MAYIN EMNİYETE ALINDIKTAN 6 SAAT SONRA BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE AÇILDI
Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların da fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Milli Savunma Bakanlığı Sualtı Savunma Timleri (SAS) tarafından müdahalede bulunulduktan sonra İstanbul Boğazı çift taraflı olarak gemi trafiğine kapatılmıştı. Sabah saat 09.30'dan itibaren saat 15:20'ye kadar kapalı olan Boğaz Trafiği Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından saat 15.20 itibariyle tekrar gemi trafiğine açıldığını duyurdu.
MAYIN ARAMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Sarıyer-Garipçe açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından mayın arama çalışmaları gerçekleştirildi. İstanbul Boğazı girişinde Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan biri olduğu tahmin edilen bir cisim görüldü.
Balıkçılar tarafından bulunan cisim, Sarıyer-Garipçe açıklarında bulundu. Eski tip olduğu belirlenen mayın. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri tarafından incelemeye alındı.
Boğaz girişinde mayın görülmesinin ardından sahil güvenlik ekipleri ve Deniz Kuvvetleri ekipleri; Sarıyer, Garipçe ve Anadolu Feneri açıklarında arama çalışmaları gerçekleştirdi.
Arama çalışmalarına askeri helikopter de havadan destek verdi. Yapılan kontrollü arama çalışmaları, havadan görüntülendi.
SON DAKİKA: Boğaz’da mayın alarmı! İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı