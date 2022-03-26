İstanbul Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı! Karadeniz girişinde mayın bulunmuştu

MAYIN EMNİYETE ALINDIKTAN 6 SAAT SONRA BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE AÇILDI

Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların da fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Milli Savunma Bakanlığı Sualtı Savunma Timleri (SAS) tarafından müdahalede bulunulduktan sonra İstanbul Boğazı çift taraflı olarak gemi trafiğine kapatılmıştı. Sabah saat 09.30'dan itibaren saat 15:20'ye kadar kapalı olan Boğaz Trafiği Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından saat 15.20 itibariyle tekrar gemi trafiğine açıldığını duyurdu.