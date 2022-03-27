Son dakika: Hrant Dink cinayetinde flaş gelişme: Ahmet İskender Türkiye’ye getirildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink 15 yıl önce, İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde, Agos gazetesinin önünde, silahlı saldırıya uğradı, hayatını kaybetti. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla Ahmet İskender'in Kırgızistan Bişkek'te saklandığının tespit edildi.
Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliği ile irtibata geçildi. Ayrıca Kırgızistan İçişleri Bakanlığı'na Ahmet İskender'in yakalanarak Türkiye'ye teslim edilmesi talep edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kırgızistan'da bulunan Türk Büyükelçiliğimiz ve İçişleri Müşavirliği koordinesinde, Kırgızistan Emniyet birimlerince Ahmet İskender yakalanarak İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı personeli tarafından Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirildi. Ahmet İskender yakalandıktan sonra ilk sözleri ise; "Türk Devletinden kaçamayacağımı anladım. Ülkeme Dönmek istiyorum" dedi.
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METRİS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ahmet İskender'in üzerinde kardeşi M.İ.'ye ait olan ancak kendi fotoğrafı bulunan pasaport da ele geçirildi. Hakkında 12 yıl 6 ay onaylanmış hapis cezası bulunan İskender, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Metris 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.