Tekneyi makam aracı yapmıştı! İmamoğlu'na tepkiler peş peşe geldi: "İstanbul nimet nimet"

KABAHASANOĞLU: "ÇEVRE DENETİM TEKNESİNİN İBB BAŞKANI TARAFINDAN KENDİ ŞAHSINA TAHSİS NASIL EDER?"

İBB Meclis Üyesi ve Çevre Komisyonu Başkanı Sadullah Kabahasanoğlu:

"Deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi için var olan çevre denetim teknesinin İBB başkanı tarafından kendi şahsına tahsis nasıl eder? Tam bir skandal! Çevrenin kirlenmesi anlık bir durumdur. Oysa o kirliliği temizlemek en basit haliyle aylar hatta yıllar alabilir. İşte müsilaj ortaya çıktığında bunu gördük. İBB, çevrenin korunması için çok önemli görevleri icra etmesi gerekiyor. İstanbul'un konumu ve önemi dikkate alındığında özellikle turizm açısından İBB'nin çevre konusunda çok önemli görevler icra etmesi gerekir. Ayrıca İklim Değişikliği ile Mücadele konusunun ülkemizin en öncelikli gündemlerinden bir tanesi olduğu bu dönemde İBB'nin kapasitesini yükseltmesi gerekirken elindeki imkanları şahsi amaçlar için tahsis etmesi kabul edilebilir bir durum değildir.