CHP’li İBB başkanı trafik sorununu böyle çözdü: Evden makama tekneyle gidiyor

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OTOMATİK OYNAT
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Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Müzakereler İstanbul'da yapılacak 27.03.2022 | 21:12
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Türkiye bir kez daha tarihe geçti; Ukraynalı yetimler getirildi 27.03.2022 | 20:28
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Başkan Erdoğan, Tokat ziyaretinde çiftçilerle buluştu 26.03.2022 | 22:00
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Başkan Erdoğan, "adeta şifa" diyerek açıkladı: Bu dörtlüyü yer yatarım 26.03.2022 | 21:43
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Erzurum’da anne-kız evde ölü bulundu! Cinayeti itiraf etti... 26.03.2022 | 19:43
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İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı! Çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı 26.03.2022 | 13:44
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Özel gencin davetine özel ziyaret 26.03.2022 | 11:46
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Başkan Erdoğan kokpite girdi, pilotlara merak ettiği soruları sordu 25.03.2022 | 20:59
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Başkan Erdoğan: Tokat Havalimanı'nı şehrin sembolü olarak görüyoruz 25.03.2022 | 17:48
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“Trafik İstanbul’un kaderi değil. Bu sorunu çözeceğim” diyen İmamoğlu, kendi trafik sorununu çözdü. Vatandaş trafik çilesi çekerken, kendi işe gidip gelerken tekne kullanmanın sefasını sürdü