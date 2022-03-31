Son dakika | İBB’den yeni ağaç katliamı; Sessizce yok ettiler, not bırakıp gittiler!

SON DAKİKA | ÇIRAĞAN'IN ARDINDAN TOPKAPI'DA AĞAÇ KATLİAMI

Çırağan'da 112 Çınar Ağacının katledilmesinin ardından İBB'nin bu kez Zeytinburnu Merkez Efendi'de bulunan deprem parkında da onlarca ağacı kestiği ortaya çıktı.

İBB'den bir ağaç katliamı daha! Bu kez Zeytinburnu'nda onlarca ağaç kesildi | Video

İBB'DEN KLASİK BAHANE: HASTAYDI!

İBB'den konuyla ilgili yaptığı açıklamada yine benzer bir bahaneye sığındı. İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Bu ağaç turunçgil uzun antenli teke böceği ile bulaşık olduğu ve diğer ağaçlara da bulaştırmaması için alandan uzaklaştırılmıştır"