Haberler Gündem Haberleri Son dakika | İBB'den yeni ağaç katliamı; Sessizce yok ettiler, not bırakıp gittiler!
Giriş Tarihi: 31.3.2022 13:10 Son Güncelleme: 31.3.2022 13:18

Son dakika | İBB'den yeni ağaç katliamı; Sessizce yok ettiler, not bırakıp gittiler!

Son dakika | İBB’den yeni ağaç katliamı; Sessizce yok ettiler, not bırakıp gittiler!

Son dakika haberler: İstanbul Çırağan'da 112 çınar ağacının katledilmesinin ardından CHP'li İBB bu kez de İstanbul Topkapı'da sessiz sedasız bir ağaç katliamı daha gerçekleştirdi. İBB apar topar kestiği ağaçların yerine not bırakıp gitti. İşte büyük tepki çeken ağaç katliamının detayları...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Dolmabahçe'deki Çırağan Caddesinde bulunan 112 çınar ağacını katletmesine dair tartışmalar gündemdeki yerini korurken yeni bir ağaç kıyımı haberi de Topkapı'dan geldi. İBB aynı şekilde hızlıca yok ettiği ağaçların yerine not bırakarak bölgeyi terk etti.

SON DAKİKA | ÇIRAĞAN'IN ARDINDAN TOPKAPI'DA AĞAÇ KATLİAMI

Çırağan'da 112 Çınar Ağacının katledilmesinin ardından İBB'nin bu kez Zeytinburnu Merkez Efendi'de bulunan deprem parkında da onlarca ağacı kestiği ortaya çıktı.

İBB'den bir ağaç katliamı daha! Bu kez Zeytinburnu'nda onlarca ağaç kesildi | Video

İBB'DEN KLASİK BAHANE: HASTAYDI!

İBB'den konuyla ilgili yaptığı açıklamada yine benzer bir bahaneye sığındı. İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Bu ağaç turunçgil uzun antenli teke böceği ile bulaşık olduğu ve diğer ağaçlara da bulaştırmaması için alandan uzaklaştırılmıştır"

TEPKİ VAR

İstanbullu İBB'nin ağaç katliamına sessiz kalmadı. Vatandaşlar ağaçların 15 gün öncesine kadar yerinde olduğunu ve hepsinin sağlıklı durduğunu ifade etti. İnsanların yazın bu ağaçların gölgelerine sığındığını ve bu alanda piknik yaptığını dile getirerek İBB'ye tepki gösterdi.

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Son dakika | İBB'den yeni ağaç katliamı; Sessizce yok ettiler, not bırakıp gittiler!
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