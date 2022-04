Muhalefet her fırsatta çeşitli spekülasyonlar ortaya atıyor! İşte 8 maddede Yap İşlet Devret modeli gerçeği

Yap-İşlet-Devret modelinin de devreye alınması ve ulaşım noktasında kritik hamlelerin devreye sokulmasıyla Türkiye ulaşımda çağ atladı. Zaman zaman muhalefet başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmaz üzere Yap- İşlet- Devret modeli üzerinden eleştirilerde bulunuyor. Peki bu eleştirler gerçeği ne kadar yansıtıyor?



İşte 8 maddede Yap İşlet Devret modeli gerçeği:

YİD MODELİNİN EKONOMİYE KATKISI

Son 20 yılda Türkiye'de ulaştırma ve haberleşme alanlarında yapılan YİD modelli yatırımların toplam değeri: 37,5 Milyar Dolar



Milli Gelire katkısı: 395 Milyar dolar

Üretime katkısı: 838 milyar dolar

İstihdama katkısı:1 milyon kişi



Ulaştırma Bakanlığı kara yolu, hava yolu ve denizcilikteki 38 ayrı kamu-özel iş birliği projesine ilişkin 2016-2041 yıllarını kapsayan gelir ve giderleri hesapladı:



2016-2041 arasında garanti ödemeleri: 19,17 milyar dolar

Kira ve garanti gelirleri: 37,95 milyar dolar

Devletin karı: 18,77 milyar dolar

Yani devlet 37,5 milyar dolarlık 38 dev ulaştırma projesini 19 milyar dolara mal ediyor

DEVLET NEDEN ASGARİ KULLANIM GARANTİSİ VERİYOR?

Bu mega projeler çok yüklü finansman gerektiriyor

Yüklenici firmalar, yurt dışındaki bankalardan borç alarak bu projeleri tüm maliyetleri üstlenerek hayata geçiriyor

Devlet bu firmalara hiçbir ücret ödemiyor

TÜRKİYE'NİN BAŞLICA YİD PROJELERİ VE FAYDALARI

Kuzey Marmara Otoyolu

Avrasya Tüneli

Osman Gazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu

Zafer Havaalanı

BAŞKAN ERDOĞAN 'YAP-İŞLET DEVRET' MODELİNİ AYRINTILARIYLA AKTARMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı'nın ardından muhalefetin eleştirdiği 'Yap-İşlet-Devret' modelinin katkılarından bahsetmişti. Erdoğan, "Hayata geçirilen yatırımların milli gelire 295 milyar dolar, üretime 838 milyar dolar, istihdama 1 milyon kişi katkısı zaten olmuştur." ifadelerini kullandı.

'YAP-İŞLET-DEVRET' GERÇEĞİNİ RAKAMLARLA ANLATTI

Yapılan eserlerde devletin kasasından eksilme olmadığını da sözlerine ekleyen Erdoğan, hizmete giren yapıların işletmesinin bitiminde devlete geçeceğini belirtti.

Erdoğan, "İnşa edilen eser, işletme süresi bitiminde yatırım tamamen devlete geçmektedir. Avrasya Tüneli'nin işletme süresi bittiğinde devlet üste 140 milyon dolar para almış olacaktır. Osmangazi Köprüsü'nün işletme süresinde sadece KDV geliri 1.3 milyar Avro'dur. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kazancı da sadece nakit, akaryakıt, karbon salınımında yıllık 470 milyon Avro olacağı hesaplanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan 'Yap-İşlet Devret' modelini ayrıntılarıyla aktardı

"TÜRKİYE, AVRUPA'DA BU MODELİ EN VERİMLİ ŞEKİLLİ KULLANAN 3'ÜNCÜ ÜLKE"

İstanbul Havalimanı dünyada çok büyük sesler getirdi. Şimdi yüklenici firmalar işletmeci firmalar buraya ilave bazı proje tadilatıyla güzellikler yapacaktır. Geçmediğimiz köprünün parasını ödüyoruz çarpıtması yaptılar. Bu bühtanları elbette kaale almıyoruz. Bir kulağımızdan girip öbüründen çıkıyor. Kısaca yap işlet devret projelerinin ne anlama geldiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Kamu özel ortaklığı projeleri bir altyapı modelidir. Dünyada 2021 yılında bu modelle 35,6 milyar dolarlık yatırım yapılmıştır. Türkiye bu modeli en verimli şekilde kullanan Avrupa'da üçüncü dünyada 13. ülke durumundadır. Almanya yeni otoyol projelerinin önemli kısmını bu modelle hayata geçirme kararı almıştır.

"YAPILAN ESERLER DEVLETE GEÇECEKTİR"

Amerika 1,5 trilyon dolarlık altyapı projesinin önemli bölümünü bu modelle hayata geçirmiştir. Ülkemiz ulaştırma ve haberleşme alanında bu modelle 37,5 milyar dolarlık yatırıma kavuşmuştur. Bay Kemal bak bunları milli bütçeden yapmadık. Yapılan analizler 2024 yılında kamu özel ortaklığı projelerinin Hazine'ye olan yükünün neredeyse sıfırlanacağını, bir sonraki yıllar itibarıyla katlanarak artan bir gelire dönüşeceğini gösteriyor. Yatırımın devreye girdiği andan itibaren devletin vergi, zaman, akaryakıt bu noktada tabii akaryakıt tasarrufu başta olmak üzere elde ettiği gelirler kamunun kâr hanesine yazılmaya başlamaktadır. Hayata geçirilen yatırımların milli gelire 295 milyar dolar, üretime 838 milyar dolar, istihdama 1 milyon kişi katkısı zaten olmuştur. Bu katkı her geçen gün artarak sürecek, yapılan eserler devlete geçecektir. Bugün Antalya ile 2. 138 milyar dolar Antalya Havalimanı ile ilgili süreyi uzatma ihalesi yapıldı, ilk taksidi hesaba girdi. İş bilenin kılıç kuşananın, olay bu. Neresinden bakarsanız bakın ülkemiz için kârlı, kazançlı, hayırlı, verimli yatırım modelini uygulamış olmaktan memnunum. Geçmediğimiz köprünün, yolun, faydalanmadığımız hizmetin ödeme meselesine gelelim. Kamu eliyle ülkemizin her ilinde, ilçesinde, köyünde yol, köprü, hastane, okul, baraj, sulama tesisi, kamu hizmet binası yatırımı yapılmaktadır. Her yatırım onu bilfiil kullananlar yanında ülkenin ve milletin ortak malıdır. Buralarda verilen hizmetlerin tamamı ücretsiz olduğu için kamuya maddi geri dönüş de yoktur. Kamu özel işbirliğinde proje faaliyete geçene kadar garanti dahil kamudan kaynak tahsisi sözkonusu değildir. Proje hizmete girdikten sonra garanti miktarı ile gerçekleşme arasında farkın ödemesi yapılmaktadır. İnşa edilen eser, işletme süresi bitiminde yatırım tamamen devlete geçmektedir. Avrasya Tüneli'nin işletme süresi bittiğinde devlet üste 140 milyon dolar para almış olacaktır. Osmangazi Köprüsü'nün işletme süresinde sadece KDV geliri 1.3 milyar Avro'dur. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kazancı da sadece nakit, akaryakıt, karbon salınımında yıllık 470 milyon Avro olacağı hesaplanmaktadır.

ANTALYA HAVALİMANI

Antalya Havalimanı'nın kapasite arttırımı işletme ihalesiyle ilgili son gelişmenin müjdesini vermiş oldum. Antalya Havalimanı'nın Aralık ayında yapılan inşa ve işletme ihalesinin toplam bedeli 8 milyar 555 milyon Avro işletme ve 765 milyon Avro yatırım bedeli ile ihale kazanılmıştı. Bugün az önce ifade ettiğim rakamı ödediler. Kamu özel işbirliği projeleri bu ülkenin hiçbir vatandaşının cebinden haksız ve adaletsiz tek kuruş getirmediği gibi dolaylı etkileri, yatırım bedeli kamuya kalacak sebebiyle sayısız kazanç sağlayan eserlerdir. Kamu özel yatırımlarının önemli kısmında vatandaşlarımızın hizmetten faydalanmasını kolaylaştırma için projede öngörülen bedellerin çok altında bedel uygulanmaktadır."

SON 20 YILDA ULAŞIM YATIRIMLARI HAYATIMIZDA NELERİ DEĞİŞTİRDİ?

• Ticaretin gelişmesi.

• Trafik kazaları ve yoğunluğunun azalması.

• Sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması.

• Eğitimin yaygılaşması.