Başkan Erdoğan 'Yap-İşlet Devret' modelini ayrıntılarıyla aktardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Muhalefetin eleştirdiği 'Yap-İşlet-Devret' modelinin katkılarından bahseden Başkan Erdoğan, "Hayata geçirilen yatırımların milli gelire 295 milyar dolar, üretime 838 milyar dolar, istihdama 1 milyon kişi katkısı zaten olmuştur." ifadelerini kullandı.