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OTOMATİK OYNAT
00:26
Davutoğlu’na Adana’da tepki: “Recep Tayyip Erdoğan’a ihanet ediyorsun” 28.03.2022 | 22:24
08:35
Ukrayna müzakere heyeti Türkiye'de 28.03.2022 | 22:15
06:16
Başkan Erdoğan 'Yap-İşlet Devret' modelini ayrıntılarıyla aktardı 28.03.2022 | 22:00
45:25
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"Oğlunu yemek masasından alıp ahırda infaz ettiler" 28.03.2022 | 11:34
01:18
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04:40
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Müzakereler İstanbul'da yapılacak 27.03.2022 | 21:12
01:14
Türkiye bir kez daha tarihe geçti; Ukraynalı yetimler getirildi 27.03.2022 | 20:28
01:45
42:52
Başkan Erdoğan, Tokat ziyaretinde çiftçilerle buluştu 26.03.2022 | 22:00
01:02
Başkan Erdoğan, "adeta şifa" diyerek açıkladı: Bu dörtlüyü yer yatarım 26.03.2022 | 21:43
01:01
Erzurum’da anne-kız evde ölü bulundu! Cinayeti itiraf etti... 26.03.2022 | 19:43
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İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı! Çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı 26.03.2022 | 13:44
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Özel gencin davetine özel ziyaret 26.03.2022 | 11:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Muhalefetin eleştirdiği 'Yap-İşlet-Devret' modelinin katkılarından bahseden Başkan Erdoğan, "Hayata geçirilen yatırımların milli gelire 295 milyar dolar, üretime 838 milyar dolar, istihdama 1 milyon kişi katkısı zaten olmuştur." ifadelerini kullandı.