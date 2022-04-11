SON DAKİKA: Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü A Haber’de duyurdu! Hac için kura çekilecek mi?

"İYİ BİR SEVİYEDE KONTENJAN OLACAKTIR"

Kontenjan rakamları ile ilgili bir tahmin var mı?

Rakam belli değil, öngörü ve tahminlerimiz var. Kesin olmadığı için kamuoyu ile paylaşmak doğru olmaz. 2020 yılında 1000 kişi hac yapmıştı. 2021 yılında 58 bin hacıydı. Şimdi çok çok fazla hacı kabul olacak. İstenilen seviyede olmasa da iyi bir seviyede olacaktır.