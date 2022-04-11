SON DAKİKA: Türkiye'nin hac kontenjanı belli oldu mu, yeniden kura çekilecek mi? | Video

Son dakika haberi: Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, A Haber canlı yayınında hac ve umre ziyaretleri ile ilgili detayları açıkladı. Bircan, bu sene hac için kura çekimi yapılmayacağını, eski kuraların geçerli olacağını ifade etti. Bircan, umre ziyaretleri için ise Ramazan sonrasını işaret etti, 'Vatandaşlarımız hazır olsun' dedi.