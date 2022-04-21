Başkan Erdoğan: Deniz kuvvetlerimizi dünyanın en güçlü ordusu haline getireceğiz

Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de 11 Nisan'da eş zamanlı başlatılan 'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, Marmaris'te başladı.Başkan Erdoğan tatbikatta önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Gece gündüz görev başında olan kahraman askerlerimizin varlığı geleceğimizin en büyük teminatıdır. Mavi Vatan 2022 tatbikatı da hem harekata hazırlık eğitimlerini tamamlamak, hem de milli silahlarımızın entkinliğini test etmek amacıyla 11 Nisan'dan beri devam etmektedir.

Vatan savunmasına en yüksek katkıyı vermeye özel önem veriyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye'nin güçlü bir deniz kuvvetine sahip olması tercih değil zorunluluktur. Bunun için deniz kuvvetlerimizi sürekli geliştirmeye, hazır halde tutmaya özel önem veriyoruz. Bölgesinin ve dünyanın en güçlü ordusu olana kadar bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz.