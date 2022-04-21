Başkan Erdoğan: "Deniz kuvvetlerimizi dünyanın en güçlü ordusu haline getireceğiz" | Video

Bir çok ilkin yaşanacağı Mavi Vatan tatbikatı geniş bir katılımla gerçekleştiriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tatbikata canlı bağlantı ile katılıyor. Burada önemli açıklamlarda bulunan Başkan Erdoğan: "Bölgesinin ve dünyanın en güçlü ordusu olana kadar bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.