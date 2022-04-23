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Giriş Tarihi: 23.4.2022 14:29 Son Güncelleme: 23.4.2022 14:34

Başkan Erdoğan 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde açıklamalarda bulunuyor

Başkan Erdoğan 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde açıklamalarda bulunuyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kuzeyimizde 2 ayını bitiren savaşı da acıyla takip ediyoruz. Böyle dönemlerde çocuklarımızın hassas dokunuşuna her zamankinden daha çok ihtiyacımız oluyor. Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil, akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalıdır. Çocukların yürekleri tedirginlikle değil mutlulukla çarpmalıdır.

Ülkemize sığınan herkesi, ama çocukları adeta üzerlerine titreyerek koruyup kollamamız bu yüzdendir.

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Başkan Erdoğan 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde açıklamalarda bulunuyor
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