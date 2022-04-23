Başkan Erdoğan 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde açıklamalarda bulunuyor

TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kuzeyimizde 2 ayını bitiren savaşı da acıyla takip ediyoruz. Böyle dönemlerde çocuklarımızın hassas dokunuşuna her zamankinden daha çok ihtiyacımız oluyor. Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil, akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalıdır. Çocukların yürekleri tedirginlikle değil mutlulukla çarpmalıdır.

Ülkemize sığınan herkesi, ama çocukları adeta üzerlerine titreyerek koruyup kollamamız bu yüzdendir.