Başkan Erdoğan 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde açıklamalarda bulundu | Video

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen törende Başkan Erdoğan, "Bu millet bahçesinin açılışında bugünleri hayal etmiştim" ifadelerini kullandı.