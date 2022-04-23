Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan etkinliğinde çocuklarla şarkı söyledi | Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan etkinliğinde çocuklarla şarkı söyledi | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan etkinliğinde çocuklarla şarkı söyledi | Video

23.04.2022 | 15:33

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde katıldığı 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'nde çocuklarla buluştu. Konuşmalarının ardından çocukları sahneye alan Cumhurbaşkanı, çocukların 23 Nisan şarkısına eşlik etti.

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