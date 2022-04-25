SON DAKİKA | CHP’li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu ifadeler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından Tanrıkulu'nun hitap ettiği kitle, yaptığı konuşma ve sosyal medyada hitap ettiği kitledeki algılanma biçimi ve siyasi konumu dikkate alındığında konuşma içeriğinin suç unsuru içerebileceği değerlendirildiği aktarıldı.