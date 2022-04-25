Türkiye düşmanı Kati Piri, ’Gezi’ kararı sonrası bir kez daha nefret kustu! Skandal paylaşım

KATİ PİRİ'DEN SKANDAL PAYLAŞIM

Türkiye düşmanlığıyla bilinen Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye Raportörü Kati Piri, gezi davasının karara bağlanmasının ardından yine nefret kustu. Kati Piri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB ülkelerine 'Harekete geçin' çağrısında bulunarak "Duyduğum öfke ve üzüntüyü anlatacak kelime yok. Türkiye'yi Avrupa Konseyi'nden çıkarma zamanı." ifadelerini kullandı.