Türkiye düşmanı Kati Piri, ’Gezi’ kararı sonrası bir kez daha nefret kustu! Skandal paylaşım

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 17 sanıklı ana davada bugün karar duruşması yapıldı. Heyetin kararını mahkeme başkanı okudu. Mahkeme heyeti, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye ise Hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardımdan 18 yıl arasında hapis cezası verildi. Kararla beraber tutuklanmalarına hükmedildi.
KATİ PİRİ'DEN SKANDAL PAYLAŞIM
Türkiye düşmanlığıyla bilinen Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye Raportörü Kati Piri, gezi davasının karara bağlanmasının ardından yine nefret kustu. Kati Piri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB ülkelerine 'Harekete geçin' çağrısında bulunarak "Duyduğum öfke ve üzüntüyü anlatacak kelime yok. Türkiye'yi Avrupa Konseyi'nden çıkarma zamanı." ifadelerini kullandı.