Haberler Gündem Haberleri Türkiye düşmanı Kati Piri, 'Gezi' kararı sonrası bir kez daha nefret kustu! Skandal paylaşım
Giriş Tarihi: 25.4.2022 21:27 Son Güncelleme: 25.4.2022 21:29

Türkiye düşmanı Kati Piri, 'Gezi' kararı sonrası bir kez daha nefret kustu! Skandal paylaşım

Türkiye düşmanı Kati Piri, ’Gezi’ kararı sonrası bir kez daha nefret kustu! Skandal paylaşım

Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Türkiye düşmanlığıyla bilinen Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye Raportörü Kati Piri, gezi davasının karara bağlanmasının ardından yine nefret kustu. Kati Piri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB ülkelerine 'Harekete geçin' çağrısında bulunarak "Türkiye'yi Avrupa Konseyi'nden çıkarma zamanı." dedi.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 17 sanıklı ana davada bugün karar duruşması yapıldı. Heyetin kararını mahkeme başkanı okudu. Mahkeme heyeti, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye ise Hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardımdan 18 yıl arasında hapis cezası verildi. Kararla beraber tutuklanmalarına hükmedildi.

Firari sanıklar Henry Jack Barkey, Can Dündar, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyaları ayrıldı.

KATİ PİRİ'DEN SKANDAL PAYLAŞIM

Türkiye düşmanlığıyla bilinen Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye Raportörü Kati Piri, gezi davasının karara bağlanmasının ardından yine nefret kustu. Kati Piri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB ülkelerine 'Harekete geçin' çağrısında bulunarak "Duyduğum öfke ve üzüntüyü anlatacak kelime yok. Türkiye'yi Avrupa Konseyi'nden çıkarma zamanı." ifadelerini kullandı.

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Türkiye düşmanı Kati Piri, 'Gezi' kararı sonrası bir kez daha nefret kustu! Skandal paylaşım
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