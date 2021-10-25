10 büyükelçi geri adım attı! Kati Piri çılgına döndü

Aralarında ABD'nin de bulunduğu 10 ülkenin Türkiye'deki büyükelçilikleri, ortak bir metin yayımlayarak Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istemişti. Ortak açıklama yapan büyükelçiler geri adım attı.
Türkiye tarafından sınır dışı edilecek olan 10 büyükelçi için ülkelerin geri adım atmaları, Türkiye karşıtlığıyla tanınan Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri'yi çılgına çevirdi. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için Avrupa Parlamentosu'nda her fırsatta Türkiye aleyhtarlığı yapan Piri geri adım için "Dünya baş aşağı" diye paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşti. Toplantının ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 ülkenin büyükelçileri tarafından yapılan skandal açıklamaya tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hassasiyetlerine saygı duymayan hiç kimsenin sıfatı ne olursa olsun bu ülkede barınamayacağını ifade etmek istiyorum." dedi.Kati Piri'den skandal paylaşım! Terör örgütlerine açıkça destek veriyor PKK’nın AB temsilcisi Kati Piri "AP'nin 2018 Türkiye Raporu Taslağı kabul edilemez"