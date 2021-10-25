10 büyükelçi geri adım attı! Kati Piri çılgına döndü

Türkiye tarafından sınır dışı edilecek olan 10 büyükelçi için ülkelerin geri adım atmaları, Türkiye karşıtlığıyla tanınan Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri'yi çılgına çevirdi. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için Avrupa Parlamentosu'nda her fırsatta Türkiye aleyhtarlığı yapan Piri geri adım için "Dünya baş aşağı" diye paylaşım yaptı.