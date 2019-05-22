PKK’nın AB temsilcisi Kati Piri

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Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye düşmanı gibi çalışan raportörü Kati Piri, vahşi terör örgütü PKK'ya olan yakınlığını bir kez daha gösterdi. Yarın Hollanda'da gerçekleşecek parlamento seçimi öncesi Piri, PKK'lıları ziyaret edip, isteklerinin takipçisi olacağını dile getirdi ve "Geçen dönem olduğu gibi bu dönem de parlamentoya seçilirsem, açlık grevindekilerin talepleri için mücadele edeceğim" dedi.Lahey'de terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için açlık grevi yapanları ziyaret eden Kati Piri, PKK'lılara kendisine verdikleri destek için teşekkür de etti. Piri, "Seçimler için bana verdiğiniz destek çok büyük. Sokakta insanlar, 'Kürtler bizden senin için destek istediler' diyor. Desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. AP'de Kürtlere özgürlük mücadelesi vermeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.Daha önce PKK'nın Avrupa'da tehdit oluşturmadığı yönünde açıklama yapan Kati Piri, terörist başının fotoğrafları altında gerçekleştirdiği konuşmasında "Mücadelenizi iyi anlıyorum" dedi. AP seçimlerinde Hollanda İşçi Partisi (PvdA) listesinden aday olan Piri, FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyonlara da karşı çıkmıştı.Kati Piri, Türkiye aleyhinde ne varsa, Türkiye'ye kim karşıysa onun yanında durmaya özen gösteriyor. PKK'nın siyasi kolu HDP'nin hapisteki genel başkanı Selahattin Demirtaş ile Türkiye'nin sırlarını ifşa ettikten sonra firar eden Can Dündar, haliyle Kati'nin en iyi dostları.