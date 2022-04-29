İBB’nin binaların dibine kurduğu sahne vatandaşlara eziyete dönüştü

"SESSİZLİK İSTİYORUZ"

İBB'nin parkın içinde binalara yakın noktaya kurduğu sahneden yayılan gürültü ve müzik sesinden rahatsız olan bir vatandaş, sosyal medya hesabından "Göztepe 60. Yıl Parkı veya civarında kaç akşamdır bangır bangır yapılan organizasyondan haberiniz mı yok. Lütfen artık Göztepe Parkı'nda konser vermeyin. Etrafı bu kadar yerleşim yeri olan yerde hiç mi düşünemiyorsunuz erkenden yatan çocuklar oluyor onu geçtim sessizlik istiyoruz" paylaşımında bulundu.

PKK’lı İBB çalışanları ifşa oluyor! ‘Sabıkası temizdi’ açıklaması yalan çıktı

Son dakika: İBB'deki ihale skandalında Ekrem İmamoğlu'na soruşturma izni