İBB’nin binaların dibine kurduğu sahne vatandaşlara eziyete dönüştü | Video

İBB tarafından düzenlenen Lale Bayramı etkinlikleri kapsamında Kadıköy Göztepe 60’ıncı Yıl Parkı’nda binalara yakın bir noktaya kurulan sahnedeki konserlerden yayılan gürültü ve müzik sesi binalarda yaşayan vatandaşları isyan ettirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), 24-28 Nisan tarihleri arasından Lale Bayramı düzenledi. Lale Bayramı kapsamında Sarıyer'de bulunan Emirgan Korusu ile Kadıköy'de bulunan Göztepe 60'ıncı Yıl Parkı'nda bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında her iki alanda da sahneler kuruldu.

PARKTAKİ SAHNEDEN YAYILAN GÜRÜLTÜ

Kadıköy'de Lale Bayramı'nın etkinlik alanı olarak belirlenen Göztepe 60'ıncı Yıl Parkı'ndaki etkinlikler bölgede yaşayan vatandaşları bezdirdi. Binaların hemen yakınına kurulan sahneden çevreye yayılan yüksek gürültü ve müzik sesi vatandaşları rahatsız etti. Etkinlik boyunca evlerinde gürültüden duramadıklarını belirten bölgede yaşayan vatandaşlar İBB'ye tepki gösterdi.

"SESSİZLİK İSTİYORUZ"

İBB'nin parkın içinde binalara yakın noktaya kurduğu sahneden yayılan gürültü ve müzik sesinden rahatsız olan bir vatandaş, sosyal medya hesabından "Göztepe 60. Yıl Parkı veya civarında kaç akşamdır bangır bangır yapılan organizasyondan haberiniz mı yok. Lütfen artık Göztepe Parkı'nda konser vermeyin. Etrafı bu kadar yerleşim yeri olan yerde hiç mi düşünemiyorsunuz erkenden yatan çocuklar oluyor onu geçtim sessizlik istiyoruz" paylaşımında bulundu.