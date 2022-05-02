Şehit Eren Bülbül’ün annesinden İmamoğlu’nun paylaşımına tepki: Demek ki benim evladıma üzülmedi

"EREN'İN OLMADIĞI DOKUZUNCU BAYRAM"

"Eren'in olmadığı dokuzuncu bayram. Bana dokuz bin bayram gibi geliyor." diyen Ayşe Bülbül, "Diğer evlatlarım geliyor ama Eren'im olmadığı için içimde büyük bir burukluk var. Eren'in kokusuna hasret kaldım. O aklıma gelince diyecek söz bulamıyorum." ifadelerini kullandı.