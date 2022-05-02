Şehit Eren Bülbül'ün annesinden İmamoğlu'nun paylaşımına tepki: Demek ki evladıma üzülmedi

11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin alçak saldırısı sonucu şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Ayşe Bülbül, "Eren'in olmadığı dokuzuncu bayram. Bana dokuz bin bayram gibi geliyor. Eren'in kokusuna hasret kaldım. O aklıma gelince diyecek söz bulamıyorum." ifadelerini kullandı. Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafı yerine 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminde rol alan Rahman Başel'in görselini paylaşmasına tepki gösteren Ayşe Bülbül, "Demek ki benim evladıma üzülmedi ki onun kendi resmini paylaşmadı." dedi.