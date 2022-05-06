Son dakika: Berat Albayrak hayalini gerçekleştirmişti! Trabzonsporlu engelli genç: Harika duyguydu

Son dakika haberleri... Trabzonspor'un şampiyon olduğu gece duygusal bir hikayenin de yazılmasına vesile oldu. Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu ilan ettiği maçta stadyumdaki yoğunluk nedeniyle içeri giremeyen bir engelli vatandaşı kendi locasında misafir etti. O genç ise yaşadıklarını 'Harika bir duyguydu' sözleriyle anlattı.
"LOCASINDA AĞIRLADI, HARİKA BİR DUYGUYDU"
Yaşananları A Haber ekranlarında anlatan engelli Trabzonspor sevdalısı Emre Vural, Berat Albayrak'a teşekkür ederek duygularını paylaştı. Şampiyonluğu uzun zamandır beklediğini dile getiren Vural, duygulandıran sözler söyledi. Vural yoğun talep nedeniyle bilet bulmakta zorlandığını ama maçı izlemeyi çok istediğini ifade etti. Koridorda Albayrak'la karşılaştığını ve durumu kendisine ilettiğini belirten Vural "Locasında beni misafir etti. Birlikte maçı izledik. Bu harika bir duyguydu." dedi.
Berat Albayrak'ın hayalini gerçekleştirdiği engelli genç Emre Vural o anları anlattı | Video
"O GÜN YÜRÜMEYİ DEĞİL ŞAMPİYONLUĞU SEÇERDİM"
Vural ayrıca 30 yıldır tekerlekli sandalye kullandığını söyleyerek "O gün ayağa kalkıp yürümeyi mi yoksa Trabzonspor'un şampiyonluğunu istersin deselerdi, şampiyonluğu seçerdim" diye konuştu.
SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI: HAYATIM BOYUNCA HAYALİNİ KURDUM
Maç sonrası da Berat Albayrak'a teşekkür için bir paylaşımda bulunan engelli izleyici Emre Vural "Hayatım boyunca hayalini kurduğum maçı kendime yer bulamadığım için az daha izleyemeyecektim. Taa ki Berat Albayrak devreye girene kadar. Bu tarihi maçta kendi locasında bizi misafir eden değerli büyüğüm Berat Albayrak'a kalpten teşekkürler" ifadesini kullandı.
BERAT ALBAYRAK VE BABASI SADIK ALBAYRAK MAÇI STADYUMDA İZLEDİ
Trabzonspor'un şampiyonluk maçını eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile babası Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak da stadyumdan takip etti.
Trabzonsporlu Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'şampiyonluk' gözyaşları
ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ
Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'ndan oynanan karşılaşmayı yerinde takip eden Berat Albayrak ve Sadık Albayrak'ın şampiyonluk coşkusu kameralara yansıdı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Bordo-mavililer, şampiyonluk için ihtiyacı olan 1 puanı almasıyla Süper Lig'de bitime 3 hafta kala resmi olarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle Berat Albayrak da gözyaşlarını tutamadı.