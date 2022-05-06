Son dakika: Berat Albayrak hayalini gerçekleştirmişti! Trabzonsporlu engelli genç: Harika duyguydu

"LOCASINDA AĞIRLADI, HARİKA BİR DUYGUYDU"

Yaşananları A Haber ekranlarında anlatan engelli Trabzonspor sevdalısı Emre Vural, Berat Albayrak'a teşekkür ederek duygularını paylaştı. Şampiyonluğu uzun zamandır beklediğini dile getiren Vural, duygulandıran sözler söyledi. Vural yoğun talep nedeniyle bilet bulmakta zorlandığını ama maçı izlemeyi çok istediğini ifade etti. Koridorda Albayrak'la karşılaştığını ve durumu kendisine ilettiğini belirten Vural "Locasında beni misafir etti. Birlikte maçı izledik. Bu harika bir duyguydu." dedi.

Berat Albayrak'ın hayalini gerçekleştirdiği engelli genç Emre Vural o anları anlattı | Video

"O GÜN YÜRÜMEYİ DEĞİL ŞAMPİYONLUĞU SEÇERDİM"

Vural ayrıca 30 yıldır tekerlekli sandalye kullandığını söyleyerek "O gün ayağa kalkıp yürümeyi mi yoksa Trabzonspor'un şampiyonluğunu istersin deselerdi, şampiyonluğu seçerdim" diye konuştu.