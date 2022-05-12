Türkiye’nin ilk başörtülü valisi olarak atanmıştı! Yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı: Kübra Güran Yiğitbaşı’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür

YILLAR ÖNCE KATILDIĞI PROGRAM SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Afyonkarahisar Valiliği'ne atanan Yiğitbaşı'yla ilgili bir video ise sosyal medyada büyük ses getirdi. Yıllar önce katıldığı bir televizyon programında başörtüsü özgürlüğü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Yiğitbaşı yayın sırasında şu ifadeleri kullanmıştı;

Afyonkarahisar Valisi olarak atanan Yiğitbaşı'nın yıllar önce Erdoğan'a teşekkür ettiği video gündem oldu | Video

"Suskunluk sarmalında birey eğer yalnız olduğunu hissediyorsa görüşlerinde ve çevresinden çok fazla destek alamayacağını düşünüyorsa kendisini saklamak ve gizlemek durumunda hissediyor, dışlanmak endişesi yaşıyor. Ben çok şükür sizin politikalarınız ve özgürleştirici adımlarınız sayesinde o zamanlar imam hatip lisesi mezunu olduğumu ve şu başörtülü kimliğimle eğitim görme durumunu saklamak yolunda kaldım, vicdanen ne kadar rahatsız olsam da. Ama şu an Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde doktora yaptığım okulda başörtümle yardımcı doçent olarak görev yapmaktayım. Buna öncelikle çok teşekkür ediyorum, buna vesile olduğunuz için."

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