AK Parti Grup Toplantısı’na damga vuran anlar! Başkan Erdoğan’ın o sözleri ayakta alkışlandı

"İHANETİ GİZLEMEK İÇİN ATATÜRK MASKESİNİ KULLANDILAR"

"Osmanlı döneminde kurulan, Demokrat Parti döneminde uluslararası uçuşa açılan bu tesisin adı 12 Eylül darbesine kadar Yeşilköy Havalimanı'ydı." diyen Başkan Erdoğan; Cumhuriyet döneminde, 12 Eylül'den 28 Şubat'a kadar tüm darbecilerin demokrasiye yaptıkları ihaneti gizlemek için hep Atatürk maskesini kullandıklarını ifade etti.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na SADAT tepkisi! | Video

Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"12 Eylül darbecilerinin başı Kenan Evren de Cumhurbaşkanlığı döneminde Yeşilköy'ün ismini Atatürk yaparak aynı yolu izlemiştir. Atatürk ismi üzerinden fırtınalar kopartanların hiçbiri bu hakikati dile getirmez. Çünkü bunların derdi Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil. Bu ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir.