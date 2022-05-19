Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: İçimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarih
Giriş Tarihi: 19.5.2022 10:01 Son Güncelleme: 19.5.2022 10:14

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: İçimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarih

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı: İçimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarih

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Gazi Mustafa Kemal'in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, milletimizin azim ve bağımsızlık aşkının dünyana ilan edildiği, içimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"DİRENİŞ RUHUNUN YENİDEN CANLANDIĞI TARİH"

"Gazi Mustafa Kemal'in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, milletimizin azim ve bağımsızlık aşkının dünyana ilan edildiği, içimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir.

"TARİHİMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇ VE BAĞIMSIZLIK RUHUYLA GELECEĞE YÜRÜYORUZ"

19 Mayıs 1919'da Türk milleti, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı bir ve beraber olarak ayağa kalkmış, son ve ebedi devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için topyekûn bir mücadeleye girişerek destansı kahramanlıklar sergilemiş, nihayetinde kutlu bir zafere erişmiştir. Bugün de tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüyor, Türkiye'nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz."

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: İçimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarih
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