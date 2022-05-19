Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs paylaşımı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Gazi Mustafa Kemal'in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, milletimizin azim ve bağımsızlık aşkının dünyana ilan edildiği, içimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluşmasından bir kesit paylaşarak bu akşam yayınlanacağını belirtti.