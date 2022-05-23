Maltepe Belediyesi rüşvet soruşturmasında son dakika: 19 şüpheliye 4 gün ek gözaltı kararı

Aralarında CHP'li eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları ve şu anda CHP'li İBB'de Tasarım Müdür Yardımcılığı yapan Haydar Battal'ın da olduğu 18 şüpheliye yönelik 'Örgüt olarak rüşvet almak, vermek' 'Aracılık etmek' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlenmişti.