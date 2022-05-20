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Haberler Galeri SON DAKİKA: CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar
Giriş Tarihi: 20.05.2022 16:38 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 16:38

SON DAKİKA: CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar

Son dakika bilgisine göre CHP'li Maltepe Belediyesi'ne yönelik 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheliye yönelik yapılan operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. 18 şüpheli arasında halihazırda İBB'de bir birimin müdür yardımcılığını yapan Haydar B. ve eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Haydar B. ile Melih M.'nin olduğu öğrenildi. Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı ve 1 zabıta müdürünün, vatandaşın yaptırmak istediği usule uygun olmayan işlerin yapılması karşılığında rüşvet aldıkları tespit edildi. Dönen rüşvet çarkında bu şekilde binlerce lira hâksiz kazanç elde ettiler.

SEDA NUR GÜNAYDIN
SON DAKİKA: CHP’li Maltepe Belediyesi’ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar

CHP'li Maltepe Belediyesi'nde çalışan aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu rüşvet aldıkları iddia edilen 18 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

SON DAKİKA: CHP’li Maltepe Belediyesi’ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar

16 şüpheli yakalanırken 2 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Gerçekleştirilen operasyonun ayrıntılarına SABAH ulaştı.

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SON DAKİKA: CHP’li Maltepe Belediyesi’ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar

Edinilen bilgilere göre; 1 yıllık teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda operasyon için harekete geçti.

SON DAKİKA: CHP’li Maltepe Belediyesi’ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar

'Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından yürütülen soruşturmada, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı ve 1 zabıta müdürünün, vatandaşın yaptırmak istediği usule uygun olmayan işlerin yapılması karşılığında rüşvet aldıkları tespit edildi.

SON DAKİKA: CHP’li Maltepe Belediyesi’ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar

Dönen rüşvet çarkında bu şekilde binlerce lira hâksiz kazanç elde ettiler.

SON DAKİKA