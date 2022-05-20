SON DAKİKA: CHP’li Maltepe Belediyesi’ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar

'Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından yürütülen soruşturmada, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı ve 1 zabıta müdürünün, vatandaşın yaptırmak istediği usule uygun olmayan işlerin yapılması karşılığında rüşvet aldıkları tespit edildi.