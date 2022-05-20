SON DAKİKA: CHP’li Maltepe Belediyesi’ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar

Giriş Tarihi: 20.05.2022 16:38
Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
16:38
Son dakika bilgisine göre CHP'li Maltepe Belediyesi'ne yönelik 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheliye yönelik yapılan operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. 18 şüpheli arasında halihazırda İBB'de bir birimin müdür yardımcılığını yapan Haydar B. ve eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Haydar B. ile Melih M.'nin olduğu öğrenildi. Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı ve 1 zabıta müdürünün, vatandaşın yaptırmak istediği usule uygun olmayan işlerin yapılması karşılığında rüşvet aldıkları tespit edildi. Dönen rüşvet çarkında bu şekilde binlerce lira hâksiz kazanç elde ettiler.