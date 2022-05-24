Başkan Erdoğan’dan 5. operasyon sinyali: Suriye’ye yeni harekat hangi bölgelere olacak? Abdullah Ağar açıkladı!

Abdullah Ağar şu ifadeleri kullandı:

NATO ÜLKELERİNİN YPG/PKK'YA DESTEĞİ: KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Bu operasyon YPG/PKK'yı destekleyen NATO ülkeleri için de bir sınama olacak. Burada temel mesele, bir yandan 'Türkiye'nin güvenlik kaygılarını gidermek zorundayız' açıklamaları yapılırken, diğer yandan da bu kaygıların temeli olan terör örgütünün desteklenmesi.

Bizim açımızdan kutsal olan vatanımız ve mehmetçiğimize, NATO ülkelerinin desteklemiş olduğu bir terör örgütü kurşun sıkıyor. Onlar için de, bir NATO ülkesine ve NATO askerine kurşun sıkılıyor. Bu kabul edilebilir değil, bundan vazgeçmeleri ve bizimle iş birliği yaparak PKK'yı vurmaları gerekiyor.