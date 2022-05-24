Başkan Erdoğan’dan 5. operasyon sinyali: Suriye’ye yeni harekat hangi bölgelere olacak? Abdullah Ağar açıkladı!

Terör örgütü PKK ile amansız mücadelesini sürdüren ve darbe üstüne darbe indiren Türkiye, Suriye için yeni operasyon hazırlığında. Bugüne kadar, bölgeyi huzura kavuşturmak ve güvenli bölgeler oluşturmak adına 4 operasyon (Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı) düzenlenmişti.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, dün yapılan açıklama ile birlikte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı çerçevesindeki '432 km genişlik, 30 km derinlik' vurgusuyla bugünleri işaret ettiğini söyledi.
Suriye'ye 5. harekatın, Tel-Abyad ve Resulayn bölgelerinin doğu ve batı kısmında kalan boş bölgelere olabileceğini söyleyen Abdullah Ağar, "Bu bölgeler, Menbiç, Ayn-El Arap, Kamışlı ve Irak sınırına uzanan bölgeler" dedi.
Tel-Rıfat ve Ayn-El İsa'yı çok kritik ve hassas bölgeler olarak nitelendiren Abdullah Ağar, özellikle Ayn-El İsa'nın önemli bir kavşak noktası olduğunu belirtti.
"MUTLAKA PKK'DAN ALINMALI"
Türkiye'nin göçmen meselesi ile ilgili attığı adımlara ve müzakerelere vurgu yapan Abdullah Ağar, Halep ve Haseke'nin bu anlamda en önemli alanlar olarak öne çıktığını ifade etti. Abdullah Ağar, Rakka, Deyr-ez-Zor ve Orta Fırat havzasındaki YPG/PKK unsurlarının da tamamen etkisiz kılınması gerektiğini sözlerine ekledi. Ağar, Rumeylan petrol sahasının da mutlaka PKK'dan alınması gerektiğini söyledi.
Abdullah Ağar şu ifadeleri kullandı:
NATO ÜLKELERİNİN YPG/PKK'YA DESTEĞİ: KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL
Bu operasyon YPG/PKK'yı destekleyen NATO ülkeleri için de bir sınama olacak. Burada temel mesele, bir yandan 'Türkiye'nin güvenlik kaygılarını gidermek zorundayız' açıklamaları yapılırken, diğer yandan da bu kaygıların temeli olan terör örgütünün desteklenmesi.
Bizim açımızdan kutsal olan vatanımız ve mehmetçiğimize, NATO ülkelerinin desteklemiş olduğu bir terör örgütü kurşun sıkıyor. Onlar için de, bir NATO ülkesine ve NATO askerine kurşun sıkılıyor. Bu kabul edilebilir değil, bundan vazgeçmeleri ve bizimle iş birliği yaparak PKK'yı vurmaları gerekiyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye'nin güney sınırlarına yönelik operasyonlarla ilgili şöyle konuştu:
"YENİ KARARLARI ALACAĞIZ, YENİ ADIMLARI ATACAĞIZ"
"Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır. Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda bu hususları enine boyuna değerlendirecek ve kararlarımızı alacağız. Biz de gereken görüşmeleri yaparak, sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesini temin edeceğiz. Ülkemizin güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterenler ile kendi çıkarları dışında hiçbir derdi olmayanların ayrımını bu süreçte bir kez daha görecek ve gelecekteki politikalarımızın referansı yapacağız."