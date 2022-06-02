İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticisi İYİ Partili başkanın kafeteryasını bastı

YAKINLARI BENİ ARAYIP ÖZÜR DİLEDİ

Olayın ardından Onur ve Gözde Kızıltuğ ile kuzenleri Mısra Göksü'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi Açıkgöz'den şikayetçi oldu. Şikayetin ardından harekete geçen Menderes polisi şüpheli Açıkgöz'ü her yerde arıyor. Olay sırasında taziyede olduğunu söyleyen Furkan Kızıltuğ, "O sırada ben mekanda olsaydım belki daha kötü şeyler olabilirdi. Beni bıçaklayabilirdi. İZSU'da yönetici konumundaki bir kişi bunu nasıl yapabilir. Onur Açıkgöz'ün yakınları bile beni arayıp mesaj çekip özür diledi. Geçmişten eşine şiddet uyguladığını ve başka bir mekanı daha bastığını öğrendim. Gereken cezayı almasını istiyorum. Şu anda gözaltına alınmadı. Polis tarafından aranıyor" dedi.