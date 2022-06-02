Tanju Özcan’dan görülmemiş pişkinlik... Kendisini protesto edenleri bakın nasıl izledi!

Bugün burada, Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan'ın bir siyasetçiye, bir sendikacıya, bir insana, bir kadına ama her şeyden önemlisi bir anneye yaptığı hakareti kınamak için toplandık. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Belediye meclisinde oylama için el kaldıran AK Partili Kadın Belediye Meclis üyesi ve Sendikamızın Bolu Şube Başkanı Hacer Çınar'a yönelik "Bana niye el sallıyorsunuz ben evli barklı adamım" şeklinde ahlaktan yoksun saldırısı tüm kamuoyunu özellikle de kadınlarımızı derinden yaralamıştır. Bu saldırı sadece meclis üyesi Şube Başkanımıza değil; tüm kadınlara ve kadınların onuruna yapılmıştır.