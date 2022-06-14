İzmir’de öğrencilerden zam protestosu: Soyer elini cebimizden çek

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin Haziran ayı oturumuna üniversiteli gençlerin zam protestosu damga vurdu. Belediye Meclis Toplantısının gerçekleştirildiği Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi önünde toplanan üniversite öğrencileri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz ocak ayında bu yana otobüs, metro, vapur, tramvay ve İzban gibi toplu ulaşım araçlarına yapılan zamları protesto etti.

Toplantının yapıldığı salona girmek isteyen öğrencilerle güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. "Tunç Soyer elini öğrencinin cebinden çek" şeklinde slogan atan üniversite öğrencileri son zamlarla birlikte büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

ZAMLARI GERİ ÇEKİN

Daha sonra grubu temsilen 3 öğrenci İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ile görüşerek zamların geri çekilmesi için topladıkları imzaları Özuslu'ya teslim etti.

Üniversite öğrencileri art arda gelen zamlar nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Oturum sonrası konuya ilişkin açıklama yapan Özuslu "Biz onları dinleriz. Onlar bizlerin geleceği. Burada bir sıkıntı yok. Bu itirazlarını sonuna kadar savunuyoruz. Talep haklı değil bize göre. Ancak bunu dile getirme haklarını tabii ki savunuyoruz" ifadelerini kullandı. Özuslu'nun "Bize göre talep haklı değil" şeklinde açıklama yapması kulislerde 'talihsizlik' olarak yorumlandı.

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