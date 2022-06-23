SON DAKİKA | Eli kanlı Selahattin Demirtaş’ı savundu! Hanefi Avcı’nın rütbesi alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı ile tepki çeken eski Emniyet Müdürü Sabri Uzun'un rütbelerinin alınmasının ardından Hanefi Avcı'nın rütbelerinin geri alınması için düğmeye bastı. Avcı'nın, katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı aklamaya çalışırken HDP'ye de yeşil ışık yaktı.



'PKK ELEBAŞININ HEYKELİNİ DİKECEĞİZ' SÖZÜ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜYMÜŞ

Hanefi Avcı, o programda, kamuoyunda "6-8 Ekim olayları" olarak bilinen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili olarak 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Terör Örgütü Üyesi Olmak, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Örgüt Adına Suç İşlemek' iddialarıyla tutuklanan Demirtaş'a destek vermiş ve Selahattin Demirtaş'ın "Fikir ve konuşma özgürlüğünün ihlal edildiğini" ileri sürdü. Avcı, aynı programda, Demirtaş'ın 'PKK elebaşının heykelini dikeceğiz' şeklindeki ifadelerinin ise "Konuşma ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini" söyleyecek kadar ileri gitmişti.