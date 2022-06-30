Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Reyhanlı katliamının talimatını veren Memet Gezer Türkiye'ye getirildi
Giriş Tarihi: 30.6.2022 08:51 Son Güncelleme: 30.6.2022 09:20

SON DAKİKA | Reyhanlı katliamının talimatını veren Memet Gezer Türkiye'ye getirildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
SON DAKİKA | Reyhanlı katliamının talimatını veren Memet Gezer Türkiye’ye getirildi

Son dakika haberi... Reyhanlı Katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde, “saldırının talimatını aldım” dediği, Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde gerçekleşen bombalı terör saldırı sonucunda 53 kişinin hayatını kaybettiği 146 kişi de yaralandığı katliamının planlayıcısı olan Yusuf Nazik'in ifadelerinde, "saldırının talimatını aldım" dediği, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Europol Daire Başkanlığı girişimleriyle Türkiye'ye getirildi.
Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde belediye yanında bulunan PTT binası önünde gerçekleşen bombalı terör saldırı sonucunda 53 kişinin hayatını kaybettiği 146 kişi de yaralandı. Bombalı araçlarla düzenlenen bu saldırı, 2015 Ankara saldırısından sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı ikinci saldırı olarak kayıtlara geçti.

SON DAKİKA! Reyhanlı Katliamının talimatını veren Memet Gezer Türkiye'ye getirildi | Video


Bombalı saldırı sonrasında 32 şüpheli gözaltına alınırken bunlardan 20'si tutuklandı. Soruşturmanın 1 numaralı zanlısı Nasır Eskiocak emniyet ifadesinde saldırıyı yaptıklarını itiraf etmiş, saldırı emrini Yusuf Nazik'ten aldığını ifade etti.



ABD SINIR DIŞI ETTİ
Reyhanlı Katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadelerinde, "saldırının talimatını" Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer'den aldığını itiraf etti. Söz konusu şüphelinin ABD'de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, İnterpol Europol Daire Başkanlığı gerekli çalışmaları yaparak, ABD'li yetkililer ile temasların ardından sınır dışı edilmesi hususunda mutabık kalındı. ABD'li görevliler refakatinde ülkemize getirilen şüpheli, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanından teslim alındı.



KIRMIZI BÜLTEN İLE ARANIYORDU
Memet Gezer, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kırmızı bülten ile uluslararası düzeyde, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" gibi muhtelif 17 suçtan ise ulusal düzeyde arandığı ortaya çıktı.

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SON DAKİKA | Reyhanlı katliamının talimatını veren Memet Gezer Türkiye'ye getirildi
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