Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde gerçekleşen bombalı terör saldırı sonucunda 53 kişinin hayatını kaybettiği 146 kişi de yaralandığı katliamının planlayıcısı olan Yusuf Nazik'in ifadelerinde, "saldırının talimatını aldım" dediği, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Europol Daire Başkanlığı girişimleriyle Türkiye'ye getirildi.
Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde belediye yanında bulunan PTT binası önünde gerçekleşen bombalı terör saldırı sonucunda 53 kişinin hayatını kaybettiği 146 kişi de yaralandı. Bombalı araçlarla düzenlenen bu saldırı, 2015 Ankara saldırısından sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı ikinci saldırı olarak kayıtlara geçti.
SON DAKİKA! Reyhanlı Katliamının talimatını veren Memet Gezer Türkiye'ye getirildi | Video
Bombalı saldırı sonrasında 32 şüpheli gözaltına alınırken bunlardan 20'si tutuklandı. Soruşturmanın 1 numaralı zanlısı Nasır Eskiocak emniyet ifadesinde saldırıyı yaptıklarını itiraf etmiş, saldırı emrini Yusuf Nazik'ten aldığını ifade etti.
ABD SINIR DIŞI ETTİ
Reyhanlı Katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadelerinde, "saldırının talimatını" Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer'den aldığını itiraf etti. Söz konusu şüphelinin ABD'de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, İnterpol Europol Daire Başkanlığı gerekli çalışmaları yaparak, ABD'li yetkililer ile temasların ardından sınır dışı edilmesi hususunda mutabık kalındı. ABD'li görevliler refakatinde ülkemize getirilen şüpheli, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanından teslim alındı.