İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan CHP’ye ’Saliha Aydeniz’ tepkisi

"GÖZÜNÜ KIRPMADAN PKK'LI SALİHA AYDENİZ'İ TERCİH ETTİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bildiğimiz CHP Yalan, fitne, iki yüzlülük" vurgusu yaparak, "CHP; Türk Polisi-PKK tercihinde gözünü kırpmadan PKK'lı Saliha Aydeniz'i tercih etti" dedi.

Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun da, Polis istismarı yapan sünepelerinin de TBMM çatısı altındaki bu tercihten yüzü kızarmaz. Kaderdaşlarınız 6'lı masaya hayırlı olsun" sözlerini kullandı.