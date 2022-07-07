Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'ye 'Saliha Aydeniz' tepkisi
Giriş Tarihi: 7.7.2022 11:27 Son Güncelleme: 7.7.2022 11:35

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'ye 'Saliha Aydeniz' tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan CHP’ye ’Saliha Aydeniz’ tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'ye, polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz tepkisi geldi. Bakan Süleyman Soylu, "CHP; Türk Polisi-PKK tercihinde gözünü kırpmadan PKK'lı Saliha Aydeniz'i tercih etti" ifadelerini kullandı.

Polise tokat attığı görüntüler ortaya çıkan ve TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılan DBP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'e kalkan olan CHP'ye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi.

"GÖZÜNÜ KIRPMADAN PKK'LI SALİHA AYDENİZ'İ TERCİH ETTİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bildiğimiz CHP Yalan, fitne, iki yüzlülük" vurgusu yaparak, "CHP; Türk Polisi-PKK tercihinde gözünü kırpmadan PKK'lı Saliha Aydeniz'i tercih etti" dedi.

Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun da, Polis istismarı yapan sünepelerinin de TBMM çatısı altındaki bu tercihten yüzü kızarmaz. Kaderdaşlarınız 6'lı masaya hayırlı olsun" sözlerini kullandı.

CHP teröre kalkan oldu! Aydeniz için HDP ile birlikte ret oyu kullandılar

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'ye 'Saliha Aydeniz' tepkisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA