Teslim olan terörist HDP’li vekillerin PKK ile kirli bağını itiraf etti: Kandil’i mesken tutmuşlar!

SALDIRGAN VEKİL KANDİL'DE

İstanbul'da PKK'ya destek için yapılan eylemde polise yumruk atan DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz de Kandil'in yolunu tutan isimlerden. Ovalıoğlu, Aydeniz'le ilgili, "Kendisini Kandil alanına getiren örgüt mensubunun HDP Erbil temsilciliğinde çalışan Şilan kod olduğunu biliyorum" bilgisini verdi. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ile ilgili şu bilgileri verdi: "Kendisini 2015 yılı ilkbahar aylarında Kandil alanında gördüm. O dönem Kandil alanında KCK/TM Karargahı'nda şoför olarak faaliyet yürüttüğüm süreçte bu alana Türkiye'den gelen yüzlerce sivil şahıstan birisi olduğunu net olarak hatırlamaktayım. Kandil Balayan alanında bulunan Halklar ve İnançlar Komitesi içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensupları ile bir arada bulunduğunu da net olarak hatırlıyorum."