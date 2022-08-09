Son dakika | Ucuz konutta flaş gelişme; Her 5 konuttan biri gençlerin olacak

Ucuz ev kampanyasında son dakika haberleri: Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesine sayılı günler kaldı. Eylülde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm detaylarıyla açıklayacağı dev sosyal konut projesi kapsamında hiç evi olmayan vatandaşa konut, arsa ve işyeri 20 yıl vadeli ve uygun taksitlerle satışa sunulması planlanıyor.

İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük konut edindirme kampanyasıyla ilgili belli olan yeni detay, şart ve rakamlar;