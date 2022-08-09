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Ucuz konutta flaş gelişme! Her 5 konuttan biri gençlerin olacak | Video 09.08.2022 | 11:44
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TÜSİAD yine hükümeti hedef aldı | Video 08.08.2022 | 16:45
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"Fuarlar Türk ürünlerini dünyaya tanıtacak" 03.08.2022 | 11:07
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Türkiye İhracat Seferberliği Konya Zirvesi | SABAH TV | canlı yayın 03.08.2022 | 09:17
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"7 yaş altı çocuklarımıza İngilizceyi edindiriyoruz" 29.07.2022 | 18:23
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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde detaylar netleşmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan’ın eylülde açıklayacağı projede, 500 bine yakın ucuz konutun yüzde 20’si gençlere ayrılacak. 81 ilde gençler uzun vadeyle ucuz konut imkânı bulacak