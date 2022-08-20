Kürt çocuklarına dağı reva görenler kendi çocuklarını bakın nasıl yaşatıyor! İşte HDP’li vekilin oğlu Baver Taşçıer’in lüks hayatı

DAHA ÖNCE PERVİN BULDAN'IN KIZININ DA LÜKS GÖRÜNTÜLERİ ÇIKMIŞTI

Daha önce de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın oğlunun dünyanın en lüks tatil adalarından biri olan Maldivler'de tatil yaptığı fotoğraflar sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı. Yine Buldan'ın kızı Zelal Buldan'ın rüya gibi yaşantısı da çok sayıda kişi tarafından tepki ile karşılanmıştı. Buldan, terör örgütüne desteğini esirgememesi ile biliniyor.

DİYARBAKIR ANNELERİ BİN 82 GÜNDÜR NÖBETTE

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aileler çocuklarını PKK terör örgütünden geri alabilmenin hayali ve inancı ile yaşıyor. Evlat nöbetinde bugün tam bin 82 gün geride kaldı.