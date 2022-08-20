Kürt çocuklarına dağı reva görenler kendi çocuklarını bakın nasıl yaşatıyor! İşte HDP’li vekilin oğlu Baver Taşçıer’in lüks hayatı

Evlat nöbeti tutan aileler, PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarını kurtarmak için bin 82 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bekliyor. Kürt çocuklarını dağa çıkmaya teşvik eden, terör örgütü saflarında savaşmayı reva gören HDP'li vekiller, çocuklarına karşı ise oldukça kıyımsız görülüyor. Birçok HDP'li vekilin çocuğu yurt dışında lüks yaşantıları ile dikkat çekiyor. Onlardan biri de HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in oğlu Baver Taşçıer. Hakkında pek çok iddia bulunan Baver Taşçıer'in lüks gece kulüplerindeki eğlence görüntüleri binlerce kişi tarafından eleştirildi. İBB'den çok sayıda ihale aldığı da iddia edilen Taşçıer'in babası İmam Taşçıer'in öğremen olduğu biliniyor. Birçok kişi, 'Bu paranın kaynağı nereden geliyor?' sorusunu Taşçıer'e yöneltiyor.
LÜKSTEN ÖDÜN VEREMEYEN HDP'LİLERDE BUGÜN: BAVER TAŞÇIER
HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in oğlu Baver Taşçıer'in Montenegro'da lüks gece kulübündeki videosu dikkat çekti. Daha önce de birçok lüks mekanda ve yatta fotoğrafı, videoları görülen Taşçıer ile ilgili pek çok iddia da yer alıyor.
Kürt çocuklarına dağı reva görenler kendi çocuklarını bakın nasıl yaşatıyor! İşte HDP'li vekilin oğlunun lüks hayatı | Video
Taşçıer'in madde müdavimi olduğu, uyuşturucuyu sık sık kullandığı belirtiliyor. Ayrıca Baver Taşçıer'in birçok İBB ihalesine katıldığı ve 'İBB ihalelerinin prensi' olarak adlandırıldığı belirtiliyor.
PARANIN KAYNAĞI NEREDEN GELİYOR?
Kürt çocuklarına terör örgütü PKK saflarında dağları layık gören HDP'li vekillerin çocuklarının yaşantısının sırrı merak ediliyor. HDP'li vekil İmam Taşçıer'in vekillik görevi öncesi mesleğinin öğretmenlik olduğu biliniyor. Baver Taşçıer'in ihalelere hangi bütçe ile katıldığı, lüks yaşantısını nasıl sürdürdüğü merak konusu. Birçok kişi kişi, Taşçıer'e, 'Paranın kaynağı ne?' sorusunu yaptığı paylaşımlar ile yöneltiyor.
DAHA ÖNCE PERVİN BULDAN'IN KIZININ DA LÜKS GÖRÜNTÜLERİ ÇIKMIŞTI
Daha önce de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın oğlunun dünyanın en lüks tatil adalarından biri olan Maldivler'de tatil yaptığı fotoğraflar sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı. Yine Buldan'ın kızı Zelal Buldan'ın rüya gibi yaşantısı da çok sayıda kişi tarafından tepki ile karşılanmıştı. Buldan, terör örgütüne desteğini esirgememesi ile biliniyor.
DİYARBAKIR ANNELERİ BİN 82 GÜNDÜR NÖBETTE
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aileler çocuklarını PKK terör örgütünden geri alabilmenin hayali ve inancı ile yaşıyor. Evlat nöbetinde bugün tam bin 82 gün geride kaldı.