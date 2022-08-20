Kürt çocuklarına dağı reva görenler kendi çocuklarını bakın nasıl yaşatıyor! İşte HDP'li vekilin oğlunun lüks hayatı | Video
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HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in oğlu Baver Taşçıer lüks yaşantısı ile dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çok sayıda ihale aldığı iddia edilen Taşçıer'e sosyal medyada çok sayıda kişi, 'Bu paranın kaynağı ne?' sorusunu yöneltiyor.