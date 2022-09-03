Son dakika: Maltepe Belediyesi'nde rüşvet trafiği tapelerde! "Sen 50 de ben 350 yaptım"

RÜŞVET MALTEPE SINIRLARINI AŞMIŞ

Rüşvetin Maltepe'den İstanbul'daki diğer CHP'li belediyelere de sirayet ettiği anlaşıldı. Seval Arslan'ın Ataşehir Belediyesi çalışanı olarak tespit edilen Muzaffer Atalay ile konuşması da mercek altına alındı. Ataşehir'de iş yapmak istediği değerlendirilen bir kişinin Seval Arslan aracılığıyla Atalay'a yönlendirildiği, yapılacak iş karşılığında ikilinin aralarında bir ücret belirledikleri ve iş karşılığı maddi menfaat temin ettikleri dikkat çekti. Atalay'ın Arslan'a, "sen 50 de" diyerek fiyat belirlediği, karşılığında Arslan'ın rakamı az bularak, "Ne, onla hiçbir şey yapmaz abi, bence düşürtme bence yükselt" şeklinde akıl verdikten sonra görevlinin rakamı 350 liraya çıkardığı tapeler iddianamede yer aldı.