Son dakika: TCG Anadolu Gemisi ilk kez görüntülendi! Savunma Sanayii Başkanı Demir: Bu gurur Türkiye’nin...

BAYRAKTAR TB3, KIZILELMA VE HÜRKUŞ İNİŞ-KALKIŞ YAPABİLECEK

Büyük ölçüde yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilen askeri gemi TCG Anadolu'ya yerli olarak üretilen Hürkuş, Bayraktar TB3 SİHA ve insansız savaş uçağı Kızıl Elma iniş-kalkış yapabilecek.

232 METRE UZUNLUĞUNDA PİST

Geminin üzerinde 232 metre uzunluğunda bir pist bulunuyor. Bu pist 12 derece yukarı doğru eğimle tasarlandı. Ayrıca SİHA'lar için fırlatma özelliği de var.