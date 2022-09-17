Video Haber SON DAKİKA: TCG Anadolu Gemisi ilk kez görüntülendi! | Video
SON DAKİKA: TCG Anadolu Gemisi ilk kez görüntülendi! | Video

SON DAKİKA: TCG Anadolu Gemisi ilk kez görüntülendi! | Video

17.09.2022 | 14:30

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Son dakika haberine göre; TCG Anadolu Gemisi donanmaya katılıyor. İlk askeri gemi TCG Anadolu ilk kez görüntülendi. Hürkuş, Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB-3'ler gemide konuşlanabilecek. 232 metre uzunluğundaki pist vasıtası ile uçaklar ve SİHA'lar Mavi iniş-kalkış yapabilecek. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bu gurur Türkiye'nin." dedi.

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