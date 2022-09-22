CHP’den önce Kürdistan şimdi de ‘eyalet’ skandalı!

"DİYARBAKIR KÜRDİSTAN'IN BAŞKENTİDİR"

CHP'nin Diyarbakır İl Kongresinde yabancı bir basın yayın kuruluşuna Kürtçe verdiği röportajda Diyarbakır için Kürdistan'ın başkenti ifadesini kullanan CHP Parti Meclis Üyesi Nevaf Bilek'in bu skandal açıklaması da tepkileri beraberinde getirmişti. İktidara geldiklerinde ana dilde eğitimi de serbest bırakacaklarını belirten Nevaf Bilek'in açıklamaların ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

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HDP ile olan gizli ittifakı artık gün yüzüne çıkan Kılıçdaroğlu'na Elazığ'da ise afişlerle tepki gösterilmişti.