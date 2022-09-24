Başkan Soyer’e tepkiler sürüyor: Tarkan’a var tuvalete para yok

TARKAN'A VAR TUVALETE YOK

Evli ve 2 çocuk annesi Hülya Onaylı'nın diğer ablası Berna Özel ise "Acımız çok büyük. Kız kardeşim işine bağlı emekçi bir insandı. Hiçbir zaman işini aksatmadı. 2 bebesini bırakıp her gün mesaisine gitti. Bir sürü heykeller dikip milyonlar harcıyorlar. Bir Tarkan konseri için büyük büyük stantlar kuruldu. O konser için kim bilir kaç milyon lira para harcandı. Bir tuvaletin maliyeti ne kadar ki? Oralara o kadar para harcarken bir tuvalet yapmak çok mu zor. Bundan sonra ne gerekiyorsa yapacağız. Kardeşimin ve geride bıraktığı bebelerinin hakkını sonuna kadar arayacağız." dedi.

Hayatını kaybeden Hülya Onaylı'nın tuvalet ihtiyacını gidermek için gittiği restoran çalışanı Ömer Turan ise yaklaşık 3 yıldır aynı restoranda çalıştığını, tramvayda görev yapan güvenlik personelinin en büyük ihtiyacının tuvalet olduğunu söyledi. Turan sözlerini şöyle sürdürdü; "Arkadaşlar bir iki durak ileriden bile gelip bizim lavabomuzu kullanıyorlar. Olay sırasında restoranda servis yapıyordum. Sadece bir ses geldi. Havada bir şeyin uçtuğunu gördüm. Kaza esnasında arabanın bir parçası koptu zannettim. Çarpmanın etkisi ile güvenlik görevlisi kadın 50 metre öteye savruldu" diye konuştu.