Başkan Soyer’e tepkiler sürüyor: Tarkan’a var tuvalete para yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2017'de hizmete açtığı ancak güvenlik görevlileri için tuvalet yapmayı unuttuğu Konak Tramvayında görevli güvenlik görevlisi Hülya Onaylı (40) ihmal yüzünden önceki gün canından oldu. SABAH Gazetesi, özellikle kadın güvenlik görevlilerinin karşı karşıya kaldığı durumu yaptığı haberle kamuoyunun gündemine taşımıştı. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı METRO A.Ş Yönetimi çalışanların bu taleplerini geri çevirdi. Konak Köprü durağında görev yapan kadın güvenlik görevlisi Hülya Onaylı önceki akşam tuvalet ihtiyacını gidermek için yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
İNSANLIK SUÇU
Hülya Onaylı'nın mesai arkadaşları yaşananlara isyan etti. 'İşten çıkarılırız' korkusuyla isim vermek istemeyen çalışanlar şunları söyledi: "Aslında söylenecek çok şey var. Biz bu sorunu tramvay hizmete girdiği günden bu yana yaşıyoruz. Tuvalet ihtiyacımızı gidermek için istasyonun yakınlarındaki işletmelere yalvar yakar oluyoruz. Artık tuvaletinizi kullanabilir miyiz demeye yüzümüz tutmuyor. Bugüne kadar ne yaptıysak olmadı. Yazın sıcakta, kışın yağmur çamurda gece geç saatlere kadar görev yapıyoruz. Çoğu kadın altına bez bağlıyor. Gecenin bir saati kadın başımıza kapı kapı dolaşıp tuvalet arıyoruz. Sesimizi biraz yükseltmeye kalktığımızda da hemen susturuluyoruz. Artık yeter. Hülyamız geride iki yektim bırakarak iş cinayetine kurban gitti. Bu resmen insanlık suçu. Biz yöneticilerimizden ev, araba ya da başka bir şey istemiyoruz sadece tuvalet istiyoruz. Tuvalet yapılması için daha kaç can gitmesi gerekiyor. Bize yapılan zulümden başka bir şey değil. Bu resmen insanlık suçu. "
ÇOCUKLAR ANNESİNİ SORUYOR
Cenazede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösteren abla Şenay Şengül, kardeşlerinin ölümünün ardından çocukların yetim kaldığını belirterek "Küçük olan henüz bir şeyin farkında değil ama 3 yaşındaki Utku sürekli annesini soruyor. Ne söyleyeceğimizi, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Lafı değiştirmek zorunda kalıyoruz." dedi. Cenazede gösterdiği tepki karşısında Tunç Soyer'in kendisine hiçbir şey söyleyemediğini, öylece kala kaldığını belirten Şengül; "Söyleyecek ne var ki? Başını öne eğdi durdu, sadece dinledi." Diye konuştu.
TARKAN'A VAR TUVALETE YOK
Evli ve 2 çocuk annesi Hülya Onaylı'nın diğer ablası Berna Özel ise "Acımız çok büyük. Kız kardeşim işine bağlı emekçi bir insandı. Hiçbir zaman işini aksatmadı. 2 bebesini bırakıp her gün mesaisine gitti. Bir sürü heykeller dikip milyonlar harcıyorlar. Bir Tarkan konseri için büyük büyük stantlar kuruldu. O konser için kim bilir kaç milyon lira para harcandı. Bir tuvaletin maliyeti ne kadar ki? Oralara o kadar para harcarken bir tuvalet yapmak çok mu zor. Bundan sonra ne gerekiyorsa yapacağız. Kardeşimin ve geride bıraktığı bebelerinin hakkını sonuna kadar arayacağız." dedi.
Hayatını kaybeden Hülya Onaylı'nın tuvalet ihtiyacını gidermek için gittiği restoran çalışanı Ömer Turan ise yaklaşık 3 yıldır aynı restoranda çalıştığını, tramvayda görev yapan güvenlik personelinin en büyük ihtiyacının tuvalet olduğunu söyledi. Turan sözlerini şöyle sürdürdü; "Arkadaşlar bir iki durak ileriden bile gelip bizim lavabomuzu kullanıyorlar. Olay sırasında restoranda servis yapıyordum. Sadece bir ses geldi. Havada bir şeyin uçtuğunu gördüm. Kaza esnasında arabanın bir parçası koptu zannettim. Çarpmanın etkisi ile güvenlik görevlisi kadın 50 metre öteye savruldu" diye konuştu.