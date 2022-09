SON DAKİKA: Etlik Şehir Hastanesi’nin açılış töreninde Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştiriyor. Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygular ile hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Etlik Şehir Hastane'mizin Ankara'mıza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ankara'ya ikinci şehir hastanesini kazandırmakta emeği geçen herkesi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Bünyesindeki 8 hastane ile sağlık devrimimizin sembollerinden biri olarak görüyoruz. 691'i yoğun bakım olmak üzere 4 bini aşkın yatak kapasitesi, labarotuvarları, ameliyathaneleri ile bu hastane bir sağlık devrimi niteliğindedir. Ankara'ya da, Ankaralılara da bu yakışır. Çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak donanım ile tasarlanmıştır. Mart ayından itibaren hayata geçirdiğimiz beyaz reform ile beklentilerini karşıladığımız, sorunlarını çözdüğümüz sağlık personellerimizin daima yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Bundan 20 yıl önce hükümete gelirken milletimize ülkemizi, eğitim, sağlık, emniyet, adalet üzere yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Ardından ulaşım, tarım, enerji, diplomasi, dış politkada sayılı ülkelerden olacağımızın sözünü vermiştik. Sadece Etlik ile kalmadık, Bilkent'i de kurduk. Orası da 4 bin 50 yatak ve oda. Burası da aynı şekilde. Türkiye yıllar yılı buna hasretti. Bunu başardık mı? Evet. Hayalim olarak gördüğüm şehir hastanelerinin her anını takip ettim. 20'inci eserimizi bugün sunmaktan büyük gurur ve bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye bugün 20'nci şehir hastanesine de kavuştu. Hala inşası süren 13, proje aşamasındaki 2 şehir hastanemiz ile bu sayıyı 35'e çıkaracağız. Bir kısmi kamu özel ortaklığı, bir kısmı ise genel bütçeden yapılıyor. Milletimize en hızlı hizmeti vercek şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Muhalefet bu eserlere çamur etmeye çalışsa da, bugün şehir hastane modeli pek çok ülke tarafından inceleniyor. Gelişmiş ülkelerin sağlık konusunda nasıl acınacak durumda olduğu salgın döneminde ortaya çıkmıştır.

"SSK'NIN BAŞINDA NE YAPTIN Kİ BU ÜLKEDE NE YAPACAKSIN BAY KEMAL"

O dönemde hastanelerden, yaşlı bakım evlerinden yansıyan yüz kızartıcı malzemeleri hepimiz yakından biliyoruz. Savaş Ay'ın programını izlemiş miydiniz? Bay Kemal'in SSK'nın başındayken nasıl aciz bir durumda olduğunu görmüş müydünüz? Sen SSK'nın başında ne yaptın ki, bu ülkede ne yapacaksın.

Kardeşlerim bu gemi yükünü almış, rotasına girmiş, menziline doğru gitmektedir. Ülkemizin sağlık alanındaki kazanımlarına halel getirecek hiçbir şeye izin veremeyiz. Bilhassa şehir hastanelerimizin hasta ve çalışan memnuniyetini yükseltmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Şehir hastanelerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde bir marka haline getireceğiz.

Markalaşma sürecini hızlandıracağız. Hep beraber daha çok çalışarak, daha çok üreterek, kendimizi daha iyi geliştererek ülkemizi 2053 sağlık vizyonu ile buluşturacağız. Vatandaşlarımızın her bişrinin özellikle de gençlerimizin başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıpta ile bakmayacakları seviyeye gelene kadar bize durmak yok. Bizim kaybetmeyi göze alacak tek bir evladımız yok. Her insanımız potansiyeli kabiliyeti ile bizim için, ülkemiz için, milletimiz için önemlidir. Elimizden bu mümtaz mirası almalarına izin vermeyeceğiz.

Milletimizin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Türkiye'nin önündeki 100 yılı için en doğru kararı vereceğinden eminim. Bu 100 yılın adı Türkiye 100 yılı.

Türkiye maruz kaldığı tüm saldırı ve badirelere rağmen güven ve huzur adası olarak ayrışmaktadır.

Sosyal medya mecralarında gelişmiş ülke güzellemeleri yapıldığını, buralara gidilmesi gerektiğinin aşılanmaya çalışıldığını görüyoruz. Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmaz kılanlardır. Türkiye'yi böyle göstermeye çalışanlar ülkenin bu hale gelmesi için her türlü sinsiliği yapanlardır. Bu ülkelerin en önemli alametifahrikaları olan refah ve güvenlik sırça köşkü her krizde biraz daha çatlamakta, parçalanmaktadır. Anadolu, asırlardır her istikametten gelen mazlumların kabul gördüğü belki de tek coğrafyadır. Ülkemizi bir kurtuluşun kapısı veya kurtuluştan geçen bir yol olarak görenler bize çok önemli bir mesaj veriyor. Ülkemizin, yaşadığımız toprakların kıymetini çok iyi bilmeliyiz.

ETLİK ŞEHİR HASTANESİ ÖZELLİKLERİ

Bugün hizmete giren olan Etlik Şehir Hastanesi, 8 ayrı hastaneden oluşacak.

Türkiye'nin 20'nci, Ankara'nın 2'nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinin açılış töreninin, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceği belirtilen açıklamaya göre, şehir hastanesi 8 ayrı hastaneden oluşacak.

Toplam alanı bir milyon 22 bin 725 metrekare, toplam kapalı alanı bir milyon 145 bin 129 metrekare, toplam yatak kapasitesi 4 bin 50 olacak hastanede, bin poliklinik, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı 3 bin 359 servis yatağı yer alacak.

Hastanede, Türkiye'nin en büyük kronik yara bakım merkezi, Ankara'nın en kapsamlı klinik araştırma merkezi, ilk ve tek hibrit ameliyathanesi, en büyük hiperbarik oksijen tedavisi merkezi ve en büyük uyku bozukluğu tanı ve tedavi merkezi olacak. Ayrıca kamu hastanelerindeki tek otizm merkezine sahip hastanede, Cyberknife teknolojisi de bulunacak.