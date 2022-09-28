Etlik Şehir Hastanesi açıldı! Başkan Erdoğan: "Bu 100 yıl Türkiye'nin 100 yılı olacak" | Video
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Türkiye'nin en büyüğü olan Etlik Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılıyor. Erdoğan, 4 bin yatak kapasiteli hastanenin açılışında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Bay Kemal'in SSK'nın başındayken nasıl aciz bir durumda olduğunu görmüş müydünüz? Sen SSK'nın başında ne yaptın ki, bu ülkede ne yapacaksın!" dedi. Erdoğan, şehir hastanelerini uluslararası birer marka haline getireceklerini söyledi.