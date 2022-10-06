Başkan Erdoğan açıklamıştı! Adalet Bakanlığı, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarına başladı

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI:

Başkan Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısında, başörtüsüyle ilgili, "Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." çağrısında bulunmuş ve "Ben arkadaşlarıma talimatı bugün burada veriyorum. Adalet Bakanım başta olmak üzere Anayasa Komisyonundaki arkadaşlarım hep birlikte çalışmalarını süratle hazırlayacaklar, önümüze getirecekler." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Başkan Erdoğan'ın başörtüsü için Anayasa hamlesi CHP'de moralleri bozdu! Engin Özkoç'un yüz ifadesi dikkat çekti

Başkan Erdoğan'ın başörtüsü için Anayasa hamlesi CHP'de moralleri bozdu! Engin Özkoç'un yüz ifadesi dikkat çekti